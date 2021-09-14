Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу сложной ситуации с получением визы США, которая необходима ей для выступления на чемпионате мира в Юджине.

«Тревога однозначно присутствует. Но мы хотим намного раньше начать готовиться к этому старту и заняться в том числе визовыми вопросами. Намерена обратить внимание ВФЛА, Минспорта и МИД на это, все-таки на этот раз в Юджине пройдет не какой-то там коммерческий турнир. Пропускать чемпионат мира мне точно не хочется, и мы рассчитываем на реальную помощь, а не просто на заявления в СМИ.

Поэтому нужно искать любые способы получения визы, в том числе в другой стране. Но надеюсь, что нам удастся решить этот вопрос, не выезжая из России. В прошлые годы всеми этими вопросами мы всегда занимались сами. Но сейчас, к сожалению, получение визы самостоятельно невозможно, и не наша вина в том, что так все случилось", — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В августе из-за отсутствия визы Ласицкене пропустила этап «Бриллиантовой лиги» в Америке.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 24 июля 2022 года в Юджине.