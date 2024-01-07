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Сегодня, 12:26

Ласицкене выиграла первый в 2024 году турнир по прыжкам в высоту

Виктория Кравченко
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Мария Ласицкене.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на турнире «Рождественские старты». Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Спортсменка преодолела планку на высоте 1,89 метра и продолжает выступление. Второй стала Кристина Королева, на третьем месте — Мария Кочанова. Обе спортсменки остановились на высоте 1,86 метра.

30-летняя Ласицкене является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Дважды спортсменка побеждала на чемпионатах мира в помещении.

Мария Ласицкене (Кучина)
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