Ласицкене выиграла первый в 2024 году турнир по прыжкам в высоту

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на турнире «Рождественские старты». Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Спортсменка преодолела планку на высоте 1,89 метра и продолжает выступление. Второй стала Кристина Королева, на третьем месте — Мария Кочанова. Обе спортсменки остановились на высоте 1,86 метра.

30-летняя Ласицкене является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Дважды спортсменка побеждала на чемпионатах мира в помещении.