Ласицкене выиграла первый в 2024 году турнир по прыжкам в высоту
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на турнире «Рождественские старты». Соревнования проходят в Екатеринбурге.
Спортсменка преодолела планку на высоте 1,89 метра и продолжает выступление. Второй стала Кристина Королева, на третьем месте — Мария Кочанова. Обе спортсменки остановились на высоте 1,86 метра.
30-летняя Ласицкене является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Дважды спортсменка побеждала на чемпионатах мира в помещении.
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9 дек 2023 13:59
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9 дек 2023 12:39
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