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Чен — о российском спорте: «Теннисисты и хоккеисты хорошо себя проявляют за рубежом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен поделилась мнением по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах.

«Сейчас у нас мало спортсменов, которые выступают на международных турнирах. В основном у нас все соревнования были внутрироссийские, и наш спорт начал развиваться достаточно хорошо. Обратили внимание не только на тех, кто был в сборных, но и на резерв. Им тоже дали возможность проявить себя, и все достаточно неплохо. У теннисистов и хоккеистов есть возможность выступать за рубежом, и они себя хорошо проявляют. Хоть многие их критикуют за то, что они не сидят дома. Спорт — это такая работа, как и любая другая. У спортсменов есть контракты со спонсорами, они должны выступать на турнирах», — приводит слова россиянки Metaratings.ru.

Также Чен прокомментировала выступление российских хоккеистов в НХЛ.

«Ребята, которые уехали в НХЛ, тоже продолжают работать. У них очень много поклонников, в том числе за рубежом. Их знают, они востребованны. Это пропагандирует российский спорт. Вообще, я считаю, что лучшие игроки и бомбардиры в НХЛ — наши. Так было еще со временем Фетисова и советской компании», — отметила вице-чемпионка мира по легкой атлетике.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Весной 2023-го исполком МОК рекомендовал разрешить россиянам и белорусам участвовать в турнирах в нейтральном статусе, при условии что они публично не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: Metaratings.ru
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