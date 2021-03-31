Ласицкене возобновила подготовку к олимпийскому сезону

Тренер действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, Геннадий Габрилян сообщил, что спортсменка возобновила тренировки и начала подготовку к летнему сезону.

«Мария начала готовиться к летнему сезону, сейчас она занимается ОФП. Мария тренируется самостоятельно, строго следуя написанному мной плану. Она делает небольшие упражнения на выносливость, а также проделывает общепрыжковую и силовую работу. 28 апреля хотим начать технические тренировки. Планируем начать сезон 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. В этом сезоне я наметил подготовку, отталкиваясь именно от этого старта», — приводит ТАСС слова Габриляна.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам, однако Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) еще не получила регламент получения статуса.

В предстоящем сезоне состоятся Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио (Япония). Согласно решению World Athletics, на Играх смогут выступить не более 10 российских спортсменов.