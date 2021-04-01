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Юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике отменен из-за коронавируса

22:06

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров не старше 18 лет отменен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Турнир в итальянском Риети должен был пройти в июне 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец августа 2021 года.

1 апреля Европейская легкоатлетическая федерация приняла решение отменить турнир. Причиной отмены стала сохранение сложной эпидемиологической ситуации в Италии.

Дополнительная информация:

https://rusathletics.info/135823

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