Юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике отменен из-за коронавируса
22:06
Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров не старше 18 лет отменен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.
Турнир в итальянском Риети должен был пройти в июне 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец августа 2021 года.
1 апреля Европейская легкоатлетическая федерация приняла решение отменить турнир. Причиной отмены стала сохранение сложной эпидемиологической ситуации в Италии.
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