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Ласицкене стала второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе

23:08
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Она смогла взять высоту 2 метра.

Победу одержала украинка Ярослава Магучих (2,02 м). Замкнула тройку Никола Макдермотт из Австралии (2 м).

Публикация от ВФЛА / Легкая атлетика России (@rusaf_official)

Финал «Бриллиантовой лиги» состоится с 8 по 9 сентября в Цюрихе.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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