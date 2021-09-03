Ласицкене стала второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе
23:08
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Она смогла взять высоту 2 метра.
Победу одержала украинка Ярослава Магучих (2,02 м). Замкнула тройку Никола Макдермотт из Австралии (2 м).
Финал «Бриллиантовой лиги» состоится с 8 по 9 сентября в Цюрихе.
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