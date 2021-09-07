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Российская бегунья прокомментировала результаты намибиек с повышенным уровнем тестостерона

18:03
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Чемпионка России в беге на 400 м Полина Миллер прокомментировала «СЭ» результаты намибиек Кристин Мбомы и Беатрис Масилинги, которым запретили выступать на этой дистанции из-за повышенного уровня тестостерона.

— Мне не очень понятно, почему им можно бегать дистанции короче 400 м, — сказала Миллер. — Посмотрите на результаты двухсотметровки в Токио: так пробежать в 18 лет, как Мбома, девочке просто нереально. Физически намибийки на порядок сильнее спортсменок с обычным тестостероном, это очевидно. При том что, на мой взгляд, техники бега там никакой. Так что правила, надеюсь, будут доработаны.

18-летняя Кристин Мбома в Токио стала серебряным призером Олимпийских игр в беге на 200 м.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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