Шубенков рассказал о восстановлении после травмы

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, получивший травму ноги на Олимпиаде в Токио, вернулся в Россию после курса лечебной реабилитации в одной из австрийских клиник.

Как сообщил сам спортсмен, он удовлетворен темпами своего восстановления и рассчитывает набрать оптимальную форму к чемпионату мира 2022 года в США.

«Сейчас я уже дома в Барнауле, австрийские врачи сказали мне, что все хорошо и восстановление идет бодро, — цитирует ТАСС Шубенкова. — У меня уже отпала необходимость ходить в ортезе, и я потихоньку перехожу к лечебной физкультуре». Шубенков также добавил, что ему не нужно еще раз приезжать в Австрию, чтоб показаться местным врачам: «У меня есть кое-какие рекомендации, но это все вполне можно сделать и в России. Хотя попозже мне нужно будет сделать контрольное МРТ-обследование».

«Хромаю ли я сейчас? Ну, хромотой это нельзя назвать, но я пока явно хожу двумя ногами по-разному, потому почти месяц мышца не имела возможности нормально работать. Сейчас она не так эластична, да и силы в ноге особой нет. Надо это дело потихоньку возвращать через лечебную физкультуру. Именно этим я, собственно, сейчас и занимаюсь», — продолжил Шубенков.

Напомним, 3 августа Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на Олимпиаде усугубил случившуюся за десять дней до отлета в Токио травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске. После возвращения из Японии Шубенков отправился в австрийский спортивный реабилитационный центр, где пробыл две недели. 29 августа спортсмен вернулся в Россию.

«Передо мной стоит задача подготовиться к следующему летнему сезону, который будет очень интересным, ведь нас ждет и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Зиму я традиционно пропускаю, а к лету надо будет как следует подготовиться. И можно сказать, что помаленьку я уже начинаю подготовку, занимаясь восстановлением после травмы. Повторюсь, прогресс хороший, и я быстро со всем справился», — заключил Шубенков.

Чемпионат мира пройдет в 2022 году с 15 по 22 июля в американском Юджине, а чемпионат Европы в Мюнхене (15-21 августа).