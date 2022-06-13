Ласицкене стала третьей на турнире по прыжкам в высоту

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла третье место на Неделе легкой атлетики.

Победила в соревнованиях Надежда Андрюхина с результатом 1,91 метра. Второй стала Наталья Спиридонова (1,88). Результат Ласицкене составил 1,85 метра.

29 мая Ласицкене одержала победу на командном чемпионате России, который проходил в Сочи, с результатом 1,94 метра.

7 июня россиянка заняла первое место на Мемориале братьев Знаменских в Москве, преодолев планку на высоте 1,91 метра.