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Сегодня, 19:36

Ласицкене стала третьей на турнире по прыжкам в высоту

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла третье место на Неделе легкой атлетики.

Победила в соревнованиях Надежда Андрюхина с результатом 1,91 метра. Второй стала Наталья Спиридонова (1,88). Результат Ласицкене составил 1,85 метра.

29 мая Ласицкене одержала победу на командном чемпионате России, который проходил в Сочи, с результатом 1,94 метра.

7 июня россиянка заняла первое место на Мемориале братьев Знаменских в Москве, преодолев планку на высоте 1,91 метра.

Источник: https://tass.ru/sport
Мария Ласицкене (Кучина)
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