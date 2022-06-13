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Сегодня, 11:45

Анна Чичерова пропустит Кубок России по легкой атлетике в Брянске

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова пропустит Кубок России, который пройдет в июле, из-за травмы колена.

«Меня по-прежнему беспокоит колено, по этой причине не удается полноценно выстроить тренировочный процесс. На Кубке России, который пройдет в Брянске в начале июля, меня точно не будет. До чемпионата России в августе еще есть время. И, судя по результатам в сезоне, шансы попасть в тройку призеров не так уж призрачны», — цитирует Чичерову ТАСС.

Ранее она также пропустила соревнования в Сочи. В конце февраля 2022 года 39-летняя Чичерова выиграла зимний чемпионат России с результатом 1,94 метра.

Источник: tass.ru/sport/14894669
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