Привалова ответила на критику Ласицкене в адрес руководства ВФЛА

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на критику Марии Ласицкене в адрес руководства ВФЛА.

«World Athletics не стала полностью смешивать политику со спортом, поэтому процесс восстановления ВФЛА продолжается. Возможно, Маша Ласицкене не владеет всей информацией, работа идет, и она достаточно плодотворная», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Также и. о. президента ВФЛА ответила на вопрос о снятии ограничений с российских легкоатлетов.

«Будет ли снято отстранение? На этот вопрос сейчас никто не ответит. В текущей ситуации необходимо сохранять возможность для переговоров. Мое мнение заключается в том, что в таких вопросах лучше сохранять диалог, добрые отношения, тогда шансов на успех будет больше, чем в суде», — добавила Привалова.

Ранее группа российских легкоатлетов обратилась с письмом в ВФЛА с предложением подать на World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS) ввиду недопуска до международных соревнований даже в нейтральном статусе, в котором россияне выступают с 2015 года из-за допингового скандала.