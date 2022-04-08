Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 15:33

Привалова ответила на критику Ласицкене в адрес руководства ВФЛА

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на критику Марии Ласицкене в адрес руководства ВФЛА.

«World Athletics не стала полностью смешивать политику со спортом, поэтому процесс восстановления ВФЛА продолжается. Возможно, Маша Ласицкене не владеет всей информацией, работа идет, и она достаточно плодотворная», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Также и. о. президента ВФЛА ответила на вопрос о снятии ограничений с российских легкоатлетов.

«Будет ли снято отстранение? На этот вопрос сейчас никто не ответит. В текущей ситуации необходимо сохранять возможность для переговоров. Мое мнение заключается в том, что в таких вопросах лучше сохранять диалог, добрые отношения, тогда шансов на успех будет больше, чем в суде», — добавила Привалова.

Ранее группа российских легкоатлетов обратилась с письмом в ВФЛА с предложением подать на World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS) ввиду недопуска до международных соревнований даже в нейтральном статусе, в котором россияне выступают с 2015 года из-за допингового скандала.

Источник: https://tass.ru/sport/14325731
Ирина Привалова
Мария Ласицкене (Кучина)
ВФЛА
5
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ласицкене: «Руководство ВФЛА не сделало ничего для защиты чистых российских легкоатлетов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости