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Ласицкене показала победную попытку в финале «Бриллиантовой лиги» и порадовалась пятой победе в соревнованиях

10:43
Мария Ласицкене. Фото Getty Images
Мария Ласицкене. Фото Getty Images
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене опубликовала у себя в Instagram победную попытку в финале «Бриллиантовой лиги».

«2014, 2017, 2018, 2019 и 2021. Геннадий Гарикович Габрилян и я очень счастливы», — написала у себя в Instagram Ласицкене.

Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

Вчера, 8 сентября, Ласицкене одержала победу в финале легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе с результатом 2,05 м. Россиянка победила в финале «Бриллиантовой лиги» пятый раз в карьере.

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Иван Торопцев все материалы автора

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