Ласицкене показала победную попытку в финале «Бриллиантовой лиги» и порадовалась пятой победе в соревнованиях

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене опубликовала у себя в Instagram победную попытку в финале «Бриллиантовой лиги».

«2014, 2017, 2018, 2019 и 2021. Геннадий Гарикович Габрилян и я очень счастливы», — написала у себя в Instagram Ласицкене.

Вчера, 8 сентября, Ласицкене одержала победу в финале легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе с результатом 2,05 м. Россиянка победила в финале «Бриллиантовой лиги» пятый раз в карьере.