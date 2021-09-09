Ласицкене показала победную попытку в финале «Бриллиантовой лиги» и порадовалась пятой победе в соревнованиях
10:43
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене опубликовала у себя в Instagram победную попытку в финале «Бриллиантовой лиги».
«2014, 2017, 2018, 2019 и 2021. Геннадий Гарикович Габрилян и я очень счастливы», — написала у себя в Instagram Ласицкене.
Вчера, 8 сентября, Ласицкене одержала победу в финале легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе с результатом 2,05 м. Россиянка победила в финале «Бриллиантовой лиги» пятый раз в карьере.
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