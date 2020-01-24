Ласицкене поблагодарила РУСАДА за поддержку
16:26
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поблагодарила РУСАДА за поддержку атлетов. В пятницу гендиректор РУСАДА Юрий Ганус встретился с членами комиссии спортсменов ВФЛА, в которую входит и Ласцикене.
— Я благодарю РУСАДА за поддержку. Нам надо было заручиться поддержкой РУСАДА, я рада, что мы встретились, что мы на одной волне, что хотим одного. С надеждой смотрим вперед, — цитирует «РИА Новости» Ласицкене.
В декабре легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Ласицкене написали открытое письмо руководству ВФЛА, в котором раскритиковали действия федерации в последнее время и попросили рассказать о дальнейших шагах по выходу из кризиса.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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