Ласицкене отказалась контактировать с ВФЛА, пока руководство не уйдет в отставку

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается от личных контактов с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), пока руководство организации не уйдет в отставку.

— Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными, — цитирует ТАСС Ласицкене. — Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в легкой атлетике. Поэтому пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно все равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути.