Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии ИААФ

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает пресс-служба организации.

Ласицкене впервые в истории стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также 26-летняя спортсменка в 2019 году победила на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу. Всего на ее счету 21 победа в 23 стартах в 2019 году.