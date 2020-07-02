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Ласицкене не исключает ухода из сборной России из-за ситуации с ВФЛА

2 июля 2020, 19:55
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключает ухода из национальной команды из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

2 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отложила до конца месяца рассмотрение дела о выдаче нейтрального статуса для российских атлетов в связи с тем, что ВФЛА не оплатила штраф в размере 5 миллионов долларов.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8873923

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