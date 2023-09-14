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Легкоатлетка Куличенко: «У нас тренеры орут на своих же спортсменов. Подход — не ты, так кто-то другой придет на твое место»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Прыгунья в высоту Елена Куличенко, ныне выступающая за сборную Кипра, в интервью «СЭ» объяснила различия в подходе к спорту в России и США. Куличенко уехала в США учиться по программе для спортсменов.

— Пару лет назад ты же была в шаге от завершения карьеры, а теперь в финале чемпионата мира. Каково это осознавать?

— Да я не в шаге была, я, по сути, все оставила уже. Просто решила: «Так уж и быть, дам последний шанс». Всей душой уже ненавидела эту легкую атлетику, больше не могла. Но от любви до ненависти... И сейчас очень благодарна себе, обстоятельствам, людям вокруг, что приняла правильное решение. Теперь настроение — фух, хорошо, что так вышло в итоге. Было бы грустно закончить, не попробовав. Сейчас легкую атлетику уже люблю (смеется). Штаты сильно повлияли, университет. Тренер и команда помогли мне посмотреть на нее по-новому и начать наслаждаться прыжками в высоту.

— Прорабатываешь с психологом, что ли?

— Нет, я просто мудрый человек (смеется). Психологи у нас есть, кстати. И я в этом году действительно провела большую работу со своим mentalhealth (ментальное здоровье. — Прим. «СЭ»). Много времени посвятила тому, чтобы по-другому относиться к некоторым вещам. Здесь в университете работают над этим.

— А в России отношение типа как к картам Таро или астрологии?

— Точно. И это огромное упущение. У спортсмена тонкая душа, деятельность непростая, легко перегореть без поддержки. Нам не хватает в России помощи в этом плане. Обычно как: нужен результат — как хочешь, так и делай его. Тренеры на своих же спортсменов орут, говорят, что надо сделать, но не говорят как. А это фундамент.

— На тебя орали?

— Я тогда не понимала этих моментов, потому что была ребенком. Сейчас-то я капец какая взрослая! А в детстве думаешь — наверное, так и надо, это же большой спорт, понимала, на что иду. Сейчас понимаю, что подход должен быть разным. Мне не надо, чтобы на меня кричали. Работать можно тоньше. Я сейчас не обвиняю тренеров, а говорю о системе. У нас все тренеры из СССР. Подход — не ты, так кто-то другой придет на это место.

Елена Куличенко. «Мне не надо, чтобы на меня кричали, а у нас все тренеры — из СССР». Русская легкоатлетка живет и учится в США
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