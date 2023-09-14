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Сегодня, 08:30

Российская легкоатлетка рассказала об отношениях с украинкой Магучих

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Ярослава Магучих.
Фото Reuters

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, сменившая спортивное гражданство на кипрское, рассказала «СЭ» о взаимоотношениях с украинской коллегой Ярославой Магучих.

— С Магучих вы общались? Чтобы сразу эту тему закрыть.

— Она знает меня, от моих соцсетей отписалась вот. Но мы не коммуницировали с ней.

— Можешь ее понять?

— Конечно. У них сильное давление. Могу представить, что начнется, когда она со мной поздоровается, руку пожмет — ей прилетит втройне. Я все понимаю, меня это не обижает и не трогает.

27 августа 21-летняя Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира.

Елена Куличенко. «Мне не надо, чтобы на меня кричали, а у нас все тренеры — из СССР». Русская легкоатлетка живет и учится в США

Ярослава Магучих
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