Российская легкоатлетка рассказала об отношениях с украинкой Магучих

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, сменившая спортивное гражданство на кипрское, рассказала «СЭ» о взаимоотношениях с украинской коллегой Ярославой Магучих.

— С Магучих вы общались? Чтобы сразу эту тему закрыть.

— Она знает меня, от моих соцсетей отписалась вот. Но мы не коммуницировали с ней.

— Можешь ее понять?

— Конечно. У них сильное давление. Могу представить, что начнется, когда она со мной поздоровается, руку пожмет — ей прилетит втройне. Я все понимаю, меня это не обижает и не трогает.

27 августа 21-летняя Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира.