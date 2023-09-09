Сидоров назначен старшим тренером сборной России по легкой атлетике
Олимпийский чемпион Николай Сидоров был назначен на должность старшего тренера сборной России по легкой атлетике в группе спринта и барьерного бега. Об этом рассказала первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.
«Николай Сидоров утвержден старшим тренером сборной России по легкой атлетике в группе спринта и барьерного бега», — приводит слова Приваловой ТАСС.
Также стало известно, что старшим тренером сборной России по спортивной ходьбе стала Наталья Лавшук.
Источник: https://tass.ru/sport/18692483
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