Сидоров назначен старшим тренером сборной России по легкой атлетике

Олимпийский чемпион Николай Сидоров был назначен на должность старшего тренера сборной России по легкой атлетике в группе спринта и барьерного бега. Об этом рассказала первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

«Николай Сидоров утвержден старшим тренером сборной России по легкой атлетике в группе спринта и барьерного бега», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Также стало известно, что старшим тренером сборной России по спортивной ходьбе стала Наталья Лавшук.