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Сегодня, 14:33

Сидоров назначен старшим тренером сборной России по легкой атлетике

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпийский чемпион Николай Сидоров был назначен на должность старшего тренера сборной России по легкой атлетике в группе спринта и барьерного бега. Об этом рассказала первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

«Николай Сидоров утвержден старшим тренером сборной России по легкой атлетике в группе спринта и барьерного бега», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Также стало известно, что старшим тренером сборной России по спортивной ходьбе стала Наталья Лавшук.

Источник: https://tass.ru/sport/18692483
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