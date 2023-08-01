Коу сообщил, что World Athletics сохраняет недопуск россиян к соревнованиям

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация сохраняет запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Мы были предельно ясны. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остается прежним», — цитирует РИА Новости Коу со ссылкой на L'Equipe.

Он заявил, что создана рабочая группа, которая следит за ситуацией. На данный момент он уверен, что это лучшее решение, которое может быть.

Ранее 23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.