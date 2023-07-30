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Сегодня, 17:47

Прыгун Лысенко установил лучший результат сезона в Европе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Данил Лысенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике в Минске.

26-летний спортсмен стал победителем, установив лучший результат сезона в Европе — 2,35 метра. Он побил достижение итальянца Джанмарко Тамбери, который покорил высоту 2,34 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Польше 16 июля.

Лучший результат сезона в мире — 2,36 метра — принадлежит катарцу Мутазу Баршиму. Он также установил это достижение на этапе Бриллиантовой лиги в Польше 16 июля.

Второе место на открытом чемпионате Белоруссии занял россиянин Илья Иванюк (2,31 метра), третью строчку разделили белорусы Павел Селиверстов и Никита Данилов (оба — 2,23 метра).

легкая атлетика
Данил Лысенко
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