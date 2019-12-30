Колобков поддержал Ласицкене в борьбе за права чистых спортсменов

Министр спорта России Павел Колобков поддержал трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене, критикующую ситуацию в легкой атлетике и российском спорте в целом.

— Я прекрасно понимаю Марию, — цитирует RT Колобкова. — Она лучшая спортсменка мира в лёгкой атлетике, а впереди Олимпийские игры. Ей хочется выступать на соревнованиях с российскими флагом и гимном, а она уже практически год лишена этой возможности. Из ВФЛА ушли три вице-президента и президент, а ведь именно организация несёт ответственность за развитие вида спорта. Плюс мы пока не видим никаких результатов расследования от World Athletics. Надеемся, что сейчас они покажут нам какие-нибудь документы. Да, были нарушения у Данила Лысенко, он сам это признал и понесет заслуженное наказание. Но я так и не увидел доказательств того, что в этих нарушениях принимала участие ВФЛА.

Нужно бороться с допингом всем вместе — и спортсменам, и тренерам, и руководству федераций. Та же Маша с ее активной жизненной позицией вполне могла бы стать своеобразным пропагандистом здорового спорта. Конечно, сложно сочетать тренировки и подобную работу, но это необходимо, потому что мы все несем ответственность за наших атлетов. По-другому побороть эту беду невозможно.

Ласицкене — руководству ВФЛА: «Зачем вы обманули всех нас?»