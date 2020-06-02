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Допинг

Клишина рассказала, предлагали ли ей допинг

20:07
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, предлагали ли ей когда-либо допинг. Ранее она ответила на слова известного путешественника, дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который заявил, что «все спортсмены жрут допинг».

— Мне, наверное, повезло, — сказала Клишина в прямом эфире Instagram журналистки Марии Командной. — У меня никаких инцидентов не было, и в моей группе тоже ничего такого не было. Мне повезло, что я никогда не была задействована, никогда не употребляла и даже не знаю, как это может повлиять на организм.

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