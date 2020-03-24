Клишина показала, как тренируется в домашних условиях

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала видео с тренировкой.

— Вот и пришло время тренировок дома, — написала Клишина в Instagram. — А вы покажете мне какие-нибудь продуктивные упражнения в домашних условиях? Наиболее понравившееся я попробую повторить в своем следующем видео.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.