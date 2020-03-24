Клишина показала, как тренируется в домашних условиях
Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала видео с тренировкой.
— Вот и пришло время тренировок дома, — написала Клишина в Instagram. — А вы покажете мне какие-нибудь продуктивные упражнения в домашних условиях? Наиболее понравившееся я попробую повторить в своем следующем видео.
Вот и пришло время тренировок дома?? А вы покажете мне какие-нибудь продуктивные упражнения в домашних условиях? Наиболее понравившееся я попробую повторить в своём следующем видео?? Не забудьте меня отметить ?! ? My home workout ?? Can you show me your favorite exercise ?! The one that I like the most I will record on my next video ?? Tag me on your favorite home exercise video ?! #тренировкадома #стопкоронавирус #homeexercises #behealthy #bestrong #daryaklishina #focus #motivation #dariaklishina #longjump #trackandfield #sport #athlete #nike #nikewomen
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.