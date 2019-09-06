Кастер Семеня начнет карьеру футболистки

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня решила стать футболисткой. Она подписала контракт с южноафриканской командой JVW, сообщает пресс-служба команды. Спортсменка будет тренироваться до открытия регистрационного периода в январе.

Семеня страдает гиперандрогенизмом — повышенным содержанием тестостерона. С 8 мая вступили в силу измененные правила допуска женщин к международным турнирам. Так, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны принимать специальные препараты для его снижения.

Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, которая была удовлетворена. Позднее суд отменил данное решение, из-за чего легкоатлетка не сможет выступить на ЧМ-2019.