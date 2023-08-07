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Сегодня, 10:38

Карманов заявил, что свердловский губернатор заинтересован в выступлении Ласицкене в Екатеринбурге

Алина Савинова
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Президент ФЛАСО Рафаил Карманов рассказал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене выступит в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге.

Соревнования будут проходить с 17 по 19 августа.

«Вчера я обсуждал вопрос участия Марии в турнире в Екатеринбурге с главным тренером сборной России Русланом Мащенко и заместителем спортивного директора ВФЛА Дмитрием Зориным. Но мы вынесли соревнования прыгунов в высоту 19 августа в центр города в Исторический сквер именно с расчетом, что там выступят Ласицкене и Данил Лысенко. Губернатор меня четыре раза лично спрашивал, будет ли Ласицкене выступать в Екатеринбурге. Я Маше и ее тренеру Геннадию Габриляну уже написал приглашения. Верю, что до конца завтрашнего дня вопрос ее участия будет решен положительно», — приводит ТАСС слова Карманова.

По его словам, ВФЛА тоже заинтересована в том, чтобы спортсменка выступала в финале «Королевы российского спорта».

30-летняя Ласицкене является олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и пятикратной чемпионкой России. Из-за травмы ноги спортсменка в этом летнем сезоне приняла участие только в двух стартах и не смогла квалифицироваться в финал «Королевы российского спорта».

Источник: https://tass.ru/sport/18457853
легкая атлетика
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