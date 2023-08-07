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Сегодня, 12:55

Ласицкене — о седьмом месте на чемпионате России в Челябинске: «Это часть реабилитации, поэтому я абсолютно не расстроена»

Руслан Минаев
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Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала седьмое место в финале чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске. Трехкратная чемпионка мира показала результат 1,86 м.

«Ожидаемо. Я абсолютно не расстроена, это нормально, это нужно пройти. Травма была достаточно неприятная. Была проведена довольно долгая реабилитационная работа. Мы понимали, с какой формой едем в Челябинск. И решили посмотреть на меня в соревновательной обстановке. Все-таки это другие эмоции и другое понимание тела. И это важно. Два месяца без соревнований, я даже соскучилась. На меня это не похоже (улыбается)», — сказала Ласицкене в эфире телеканала «Россия 24».

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Челябинске с 3 по 6 августа. С 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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