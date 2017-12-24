Каниськина и Кирдяпкин не включены в список кандидатов в сборную Мордовии-2018

Ходоки Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин не включены в список кандидатов в сборную Мордовии по легкой атлетике на 2018 год, информирует ТАСС. Каниськина в сезоне-2017 не принимала участия ни в одном соревновании. В настоящее время она занимает пост заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске.

Кирдяпкин также в 2017 году ни разу не вышел на старт. Он лишен возможности принимать участия в соревнованиях до тех пор, пока не вернет в Международную федерацию легкоатлетических федераций призовые за аннулированные из-за нарушений антидопинговых правил результаты.