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24 декабря 2017, 13:27

Каниськина и Кирдяпкин не включены в список кандидатов в сборную Мордовии-2018

Артем ПЕТРОВ
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Ходоки Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин не включены в список кандидатов в сборную Мордовии по легкой атлетике на 2018 год, информирует ТАСС. Каниськина в сезоне-2017 не принимала участия ни в одном соревновании. В настоящее время она занимает пост заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске.

Кирдяпкин также в 2017 году ни разу не вышел на старт. Он лишен возможности принимать участия в соревнованиях до тех пор, пока не вернет в Международную федерацию легкоатлетических федераций призовые за аннулированные из-за нарушений антидопинговых правил результаты.

Источник: http://tass.ru/sport/4839288
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