Московский марафон отменен из-за коронавируса

Организаторы московского марафона приняли решение о его отмене. Соревнования перенесены на 2022 год. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой.

«Московский марафон отменен, — сказал директор марафона Дмитрий Тарасов. Его слова приводит официальный Instagram соревнований. — Мы вынуждены перенести мероприятие на 2022 год в связи с эпидемиологической обстановкой. Марафон этого года должен был стать девятым. Следующий — юбилейным. Без преувеличения, мы сделали все, чтобы сохранить забег и его непрерывность».

По словам Тарасова, организаторы также сделают все возможное, чтобы провести другие забеги в октябре. Московский марафон проводится ежегодно с 2013 года.