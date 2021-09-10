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Московский марафон отменен из-за коронавируса

10 сентября 2021, 21:14
Московский марафон. Фото moscowmarathon.runc.run
Московский марафон. Фото moscowmarathon.runc.run
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Организаторы московского марафона приняли решение о его отмене. Соревнования перенесены на 2022 год. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой.

«Московский марафон отменен, — сказал директор марафона Дмитрий Тарасов. Его слова приводит официальный Instagram соревнований. —  Мы вынуждены перенести мероприятие на 2022 год в связи с эпидемиологической обстановкой. Марафон этого года должен был стать девятым. Следующий — юбилейным. Без преувеличения, мы сделали все, чтобы сохранить забег и его непрерывность».

По словам Тарасова, организаторы также сделают все возможное, чтобы провести другие забеги в октябре. Московский марафон проводится ежегодно с 2013 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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