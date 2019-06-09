Российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио

Российские легкоатлеты выступят на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то, что международная федерация (ИААФ) сегодня оставила в силе временное отстранение нашей национальной федерации (ВФЛА).

– Перед Рио-2016 Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что в отношении Олимпийских игр, приоритет в формировании команды принадлежит национальному олимпийскому комитету, – сказала пресс-атташе ИААФ Джеки Дрок-Дойл. – Исключение составили только Игры в Рио, когда МОК наложил некие санкции на Олимпийский комитет России. Но если перед Токио Олимпийский комитет России будет иметь полные права, то российские легкоатлеты будут выступать на Играх в составе команды своей страны.

Джеки Брок-Дойл также подтвердила, что то же самое относится к Европейским играм, которые скоро откроются в Минске. Там смогут выступать только легкоатлеты, имеющие от ИААФ нейтральный статус, но соревноваться они будут под флагом России. (Наталья Марьянчик)