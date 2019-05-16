ИААФ обсудит вопрос восстановления ВФЛА 8-9 июня

Вопрос восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет обсуждаться на ближайшем заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) 8-9 июня в Монако.

На заседании представят отчет рабочей группы ИААФ по вопросу восстановления членства ВФЛА. Перед заседанием совета пройдет заседание, на котором рассмотрят письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, в котором он призывает отстранить руководство федерации.

ИААФ сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

ВФЛА лишена статуса в ИААФ с 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. На Играх-2016 от России в легкой атлетике была только Дарья Клишина. С 2017 года россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под российским флагом.