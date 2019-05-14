В ИААФ рассмотрят письмо Гануса с призывом отстранить руководство ВФЛА

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по восстановлению прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на своем ближайшем заседании рассмотрит письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Гануса, в котором он призывает отстранить руководство национальной федерации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИААФ, председателю независимой рабочей группы Руне Андерсену известно о письме, которым с ней поделилась ВФЛА. Он и рабочая группа обсудят это с ВФЛА в преддверии заседания совета ИААФ в июне.

В понедельник Ганус направил письмо главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову с призывом отстранить руководство ВФЛА от управления организацией ради скорейшего восстановления ее прав в ИААФ. Руководитель РУСАДА заявил о том, что ВФЛА нуждается в качественно новом управлении, и предложил создать международную рабочую группу по восстановлению прав федерации.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года. Позднее ИААФ сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.