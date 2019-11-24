Исполняющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко не стала комментировать критику в свой адрес со стороны Марии Ласицкене. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту в Instagram написала открытое письмо министру спорта РФ Павлу Колобкову и президенту ОКР Станиславу Позднякову, потребовав отставки всех руководителей ВФЛА.

— Мария Ласицкене критично отозвалась о вашем назначении. Видели ее пост?

— Да.

— Что думаете об этом?

— К критике я отношусь нормально. Но к конструктивной и аргументированной. Именно поэтому не стала комментировать слова нашей великой спортсменки, когда журналисты звонили с вопросом об этом. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Тарасенко