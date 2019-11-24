И.о. главы ВФЛА Юлия Тарасенко — о словах Ласицкене: «К критике я отношусь нормально. Но к конструктивной и аргументированной»
20:26
Исполняющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко не стала комментировать критику в свой адрес со стороны Марии Ласицкене. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту в Instagram написала открытое письмо министру спорта РФ Павлу Колобкову и президенту ОКР Станиславу Позднякову, потребовав отставки всех руководителей ВФЛА.
— Мария Ласицкене критично отозвалась о вашем назначении. Видели ее пост?
— Да.
— Что думаете об этом?
— К критике я отношусь нормально. Но к конструктивной и аргументированной. Именно поэтому не стала комментировать слова нашей великой спортсменки, когда журналисты звонили с вопросом об этом. (Владимир Иванов)
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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