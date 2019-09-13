Двукратная чемпионка России Александра Гуляева стала самой тестируемой спортсменкой РУСАДА в 2019 году. Как сообщает ТАСС, с января по август бегунья десять раз проходила допинг-тесты.

25-летняя победительница чемпионата России в беге на 800 и 1500 м выполнила нормативы для участия в чемпионате мира в Катаре на обеих дистанциях. Однако она не может выступить на турнире, поскольку ИААФ отказала ей в допуске.

Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Также 10 раз за последние восемь месяцев тестировалась на допинг победительница юниорского первенства России в беге на 3000 м Анастасия Шукшина.

Ходоки Дементий Чепарев, Елена Лашманова (получившая вместе с Гуляевой отказ от ИААФ), а также бегуны Сергей Дубровский, Владимир Никитин и Валентин Смирнов в 2019 году проходили тестирование у допинг-офицеров РУСАДА по девять раз.