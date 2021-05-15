Федеральный суд Швейцарии не стал отменять дисквалификацию ходока Швацера, попавшегося на допинге

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Алекса Швацера об отмене постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), который отстранил спортсмена на восемь лет, сообщает официальный сайт ВАДА.

В 2016 году Швацер был дисквалифицирован после того, как в его пробе были обнаружены стероиды. Из-за этого он пропустил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В феврале 2021 года в Италии судья отклонил уголовное дело против него, сославшись на серьезное доказательство того, что допинг-проба была подменена. В связи с этим спортсмен снова попытался оспорить свою дисквалификацию.

36-летний Швацер — олимпийский чемпион 2008 года. Ранее он попадался на применении эритропоэтина перед Играми 2012 года и признал свою вину.