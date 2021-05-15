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Допинг

Федеральный суд Швейцарии не стал отменять дисквалификацию ходока Швацера, попавшегося на допинге

16:23

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Алекса Швацера об отмене постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), который отстранил спортсмена на восемь лет, сообщает официальный сайт ВАДА.

В 2016 году Швацер был дисквалифицирован после того, как в его пробе были обнаружены стероиды. Из-за этого он пропустил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В феврале 2021 года в Италии судья отклонил уголовное дело против него, сославшись на серьезное доказательство того, что допинг-проба была подменена. В связи с этим спортсмен снова попытался оспорить свою дисквалификацию.

36-летний Швацер — олимпийский чемпион 2008 года. Ранее он попадался на применении эритропоэтина перед Играми 2012 года и признал свою вину.

Дополнительная информация:

https://www.wada-ama.org/en/media/news/wada-welcomes-decision-of-swiss-court-on-alex-schwazer-case

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