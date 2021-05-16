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Участница допингового скандала Ольга Каниськина претендует на место в Госдуме РФ

21:16

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина фигурирует в списке участниц праймериз «Единой России» в Республики Мордовии. Предварительное голосование, по итогам которого будут сформированы партийные списки на осенних выборах в Государственную Думу, пройдет с 24 по 30 мая. Голосование по кандидатуре знаменитой легкоатлетки пройдет по Коваленковскому одномандатному избирательному округу Саранска.

Каниськина была лишена серебряной медали Олимпиады-2012 и дисквалифицирована на три года и два месяца из-за данных биологического паспорта. В 2016 году спортсменка объявила о завершении карьеры. Ее пытались назначить на пост заместителя директора школы олимпийского резерва в Саранске, но после возникшего скандала это решение было пересмотрено. (Отдел спорта)

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