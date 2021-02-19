Итальянский судья признал ходока Швацера невиновным в допинге и обвинил ВАДА

В Италии судья отклонил уголовное дело против олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Алекса Швацера за применение допинга, сообщает АР 18 февраля. Он сослался на серьезное доказательство того, что допинг-проба спортсмена была подменена.

В 2016 году Швацер были дисквалифицирован на восемь лет после того, как в его пробе были обнаружены стероиды. Из-за этого он пропустил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Но судья Вальтер Пелино счел обвинения недоказанными и заявил, что спортсмен невиновен.

В 87-страничном документе судья, обосновывая свой вердикт, написал, что с высокой степенью достоверности образцы мочи подменили, чтобы дискредитировать ходока и добиться его дисквалификации. Также Пелино раскритиковал ВАДА и World Athletics (ранее называлась IAAF — Прим. «СЭ»). Судья заявил, что они делали ложные заявления. «Есть веские доказательства того, что при попытке помешать расследованию так называемого преступления была совершена серия преступлений», — отметил он.

В ВАДА отреагировали на заявления судьи. В заявлении Всемирного антидопингового агентства говорится, что они потрясены «многочисленными безрассудными и необоснованными обвинениями» со стороны судьи. Утверждается, что доказательства вины спортсмена неопровержимы, а судья отклонил их в пользу «необоснованных теорий». В организации не исключают, что обратятся в суд.

36-летний Швацер — олимпийский чемпион 2008 года. Ранее он заявлял о своей невиновности по данному делу. При этом он попался на допинге перед Играми 2012 года и признал свою вину