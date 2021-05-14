Клишина и еще 19 российских легкоатлетов включены в международный пул допинг-тестирования

Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что 20 российских легкоатлетов вошли в международный пул допинг-тестирования. Нахождение в нем станет ключевым условием при определении 10 спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

«Включение двадцати россиян в международный пул произошло благодаря слаженной работе сотрудников ВФЛА, международных экспертов World Athletics, рабочей группы World Athletics и AIU, за что я им всем очень благодарна», - приводит слова исполняющей обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой официальный сайт организации.

В пул тестирования включены серебряный призер чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина и олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова. А также Аксана Гатауллина, Ирина Иванова, Полина Кнороз, Марина Ковалева, Екатерина Конева, Антонина Кривошапка, Александр Лесной, Денис Лукьянов, Полина Миллер, Тимур Моргунов, Дарья Нидбайкина, Владимир Никитин, Софья Палкина, Валерий Пронкин, Дмитрий Сорокин, Екатерина Строкова, Дмитрий Тарабин, Сардана Трофимова.

Ранее в пул были включены Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Михаил Акименко, Илья Иванюк, Илья Шкуренев и Василий Мизинов.

Совет World Athletics 18 марта вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх и важнейших международных легкоатлетических турнирах.