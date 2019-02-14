Дмитрий Шляхтин: "Некоторые из дисквалифицированных легкоатлетов подадут апелляции в CAS"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что некоторые из 13 дисквалифицированных легкоатлетов оспорят свое отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсмены имеют право подать апелляции в течение 21 дня.

- Консультации проходили, юристы обсуждали все вопросы, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Часть спортсменов будет подавать апелляции, особенно те, чьи обвинения строятся только на докладе Макларена. У всех этих спортсменов есть свои адвокаты, они занимаются всеми вопросами, в том числе и финансовыми. Федерация находится немного в стороне от процесса.

Напомним, в период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы CAS за нарушение антидопинговых правил. В их число вошли Иван Ухов и Светлана Школина, которые лишатся золота и бронзы Олимпиады-2012 соответственно.

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