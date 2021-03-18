Чистые российские легкоатлеты смогут выступать на международных стартах без флага страны

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен 18 марта заявил, что чистые российские спортсмены смогут выступать на международных стартах без флага России и гимна, сообщает ТАСС.

По словам Андерсена, Международная ассоциация легкоатлетических федераций возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам, которые ранее не попадались на допинге.

Согласно решению CAS от 19 декабря 2020 года, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.