CAS рассмотрит дело российского легкоатлета Лысенко

Дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает официальный сайт независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit 18 марта.

До этого дело российского легкоатлета рассматривалось дисциплинарным трибуналом в Лондоне.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговым делом Лысенко. Лысенко был временно отстранен международной федерацией от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования.

17 февраля стало известно, что бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на 4 года по делу Лысенко.