Поздняков отметил положительную динамику в работе по восстановлению ВФЛА в правах

Возобновление выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам дает повод для оптимизма в вопросе восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics, считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

18 марта World Athletics заявила, что чистые российские легкоатлеты смогут выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

«Сегодня очень важное решение для российских легкоатлетов принял совет World Athletics, наши спортсмены получают возможность вернуться, наконец, к соревнованиям на международной арене, пусть пока и в нейтральном статусе, — цитирует Позднякова ТАСС. — Несмотря на то, что ВФЛА в последнее время часто подвергалась критике, есть практический результат той работы, которую федерация вела в последние месяцы в тесном взаимодействии с World Athletics, международными экспертами, специалистами ОКР и Министерства спорта РФ.

Очевидно, что еще очень многое предстоит сделать для возвращения ВФЛА в международное легкоатлетическое сообщество в рамках выполнения дорожной карты и плана по восстановлению, но динамика на данный момент позитивная, что дает повод для определенного оптимизма".

ВФЛА была лишена членства более пяти лет после допингового скандала в российской легкой атлетике.