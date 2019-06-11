Чичерова выполнила норматив на участие в Олимпиаде

Олимпийская чемпионка-2012 Анна Чичерова выполнила квалификационный норматив для участия в Играх-2020. На турнире в Жуковском она преодола планку на высоте 2 м. Норматив для попадания на Олимпиаду в Токио составляет 1,96 м.

Норматив на участие в ЧМ-2019 Чичерова выполнила еще в прошлом году.

Метательница молота Софья Палкина на турнире в Жуковском выполнила норматив для попадания на чемпионат мира-2019. Ее результат - 72,18. Квалификационный норматив составляет 71,00 м.

ВФЛА с 2015 года временно лишена членства в ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Россияне вынуждены подавать заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом. Тем не менее, ИААФ подтвердила ранее, что на Олимпиаде действуют правила МОК, и российские легкоатлеты могут выступить под флагом своей страны. Но принять участие в Играх они могут только имея допуск от ИААФ.