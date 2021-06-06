Четырехкратный олимпийский чемпион Фара не выполнил олимпийский норматив на дистанции 10 000 метров

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара не смог выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанции 10 000 метров.

Фара выступил на Кубке Европы в британском Бирмингеме, который также является олимпийским квалификационным стартом на данной дистанции для британских атлетов, и показал только восьмой результат.

Ранее Фара, которому в марте исполнилось 38 лет, заявил, что намерен выступить на Олимпиаде в Токио и пробежать еще несколько марафонов, после чего завершит спортивную карьеру.