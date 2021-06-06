Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Четырехкратный олимпийский чемпион Фара не выполнил олимпийский норматив на дистанции 10 000 метров

6 июня 2021, 08:03
Теги:

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара не смог выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанции 10 000 метров.

Фара выступил на Кубке Европы в британском Бирмингеме, который также является олимпийским квалификационным стартом на данной дистанции для британских атлетов, и показал только восьмой результат.

Ранее Фара, которому в марте исполнилось 38 лет, заявил, что намерен выступить на Олимпиаде в Токио и пробежать еще несколько марафонов, после чего завершит спортивную карьеру.

Читайте также

Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
Мейвезер не смог нокаутировать Логана Пола. Блогер атаковал в начале боя, выжил в середине, а в конце кривлялся
Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд