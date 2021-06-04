Российский легкоатлет Лопин перешел в бобслей

Спринтер Дмитрий Лопин, завоевавший на чемпионате России 2020 года в Челябинске серебряную медаль в беге на 100 метров, принял решение перейти в бобслей. Он намерен отобраться в состав олимпийской команды на зимние Игры 2022 года в Пекине.

Лопин в феврале занял первое место в беге на 60 метров на московском турнире «Русская зима», спустя неделю на зимнем чемпионате страны он в финале показал четвертый результат на этой же дистанции. В конце марта — начале апреля Лопин в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата страны в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро — в двойках, после чего был включен в список кандидатов в основной состав сборной России по бобслею на олимпийский сезон.

«Меня включили в основной состав, совсем скоро начнется централизованная подготовка к олимпийскому сезону, — цитирует ТАСС Лопина. — И как бы мне не хотелось расставаться совсем с легкой атлетикой, но если я буду совмещать оба вида спорта, то риск получения травмы увеличится, и я из списка кандидатов в олимпийскую сборную по бобслею смогу легко вылететь, если что-то случится. Поэтому я решил сосредоточиться на бобслее и готовиться к участию в Олимпиаде, если мне выпадет такой шанс».

«Но и в дальнейшем буду отталкиваться от бобслея, потому что в этом виде спорта я вижу для себя больше перспектив, нежели в легкой атлетике. Будет шанс, выступлю в легкой атлетике. Но, как говорится, за двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь».

29-летний Лопин сказал, что уже приступил к подготовке к олимпийскому сезону.

«У нас уже был сбор команды Краснодарского края, 8 июня в Алуште начнется сбор национальной команды», — сказал спортсмен.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.