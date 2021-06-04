Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Мо Фара после Олимпиады в Токио завершит карьеру

11:08
Теги:

Британский бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара после Олимпиады в Токио завершит карьеру. По словам, 38-летнего атлета, он хочет больше времени проводить с семьей.

«Знаю, что говорил об этом ранее, но сейчас я настроен серьезно. Если не брать в расчет Олимпиаду, то я проведу еще один-два марафона, и на этом все. Я должен проводить больше времени со своими детьми», — цитирует Фару The Times.

Фара завоевал по две золотые медали в забегах на 5 000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Кроме того, он многократный чемпион мира и Европы. Ему также принадлежит мировой рекорд в беге на две мили (3 218 м).

Читайте также

Крикунов назвал причины поражения российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира
Российская теннисистка Сизикова задержана в Париже за игру на ставках
Ударившего журналиста фаната ЦСКА нокаутировали в кулачном бою
Злой ROC, или «Вас и Латвия бы обыграла». Как Рига прощалась со сборной России на ЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд