Британский бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара после Олимпиады в Токио завершит карьеру. По словам, 38-летнего атлета, он хочет больше времени проводить с семьей.

«Знаю, что говорил об этом ранее, но сейчас я настроен серьезно. Если не брать в расчет Олимпиаду, то я проведу еще один-два марафона, и на этом все. Я должен проводить больше времени со своими детьми», — цитирует Фару The Times.

Фара завоевал по две золотые медали в забегах на 5 000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Кроме того, он многократный чемпион мира и Европы. Ему также принадлежит мировой рекорд в беге на две мили (3 218 м).