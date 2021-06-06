Мо Фарах прокомментировал неудачную попытку выполнить олимпийский норматив

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара прокомментировал то, что не смог во время выступления на Кубке Европы в Бирмингеме (Великобритания) выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанции 10 000 метров.

«Я разочарован результатом. Последние 10 дней прошли не так хорошо. Не играет рои, чего я достиг в карьере. Важно выходить на старт и показывать результат. Великими делает нас способность бросить вызов самому себе и доказать на деле, что с этим можно справиться», — цитирует Мо Фара BBC.

Фара выступил на Кубке Европы в британском Бирмингеме, который также является олимпийским квалификационным стартом на данной дистанции для британских атлетов, и показал только восьмой результат.

Ранее Фара, которому в марте исполнилось 38 лет, заявил, что намерен выступить на Олимпиаде в Токио и пробежать еще несколько марафонов, после чего завершит спортивную карьеру.