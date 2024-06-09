Француженка Самба-Майела установила новый рекорд на чемпионате Европы по легкой атлетике

Французская легкоатлетка Сирена Самба-Майела стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров с барьерами.

23-летняя спортсменка в финале преодолела дистанцию за 12,31 секунды. Она показала лучший результат сезона в мире и установила новый рекорд чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал Йорданке Донковой (12,38) и был установлен 12 августа 1986 года.

Второе место на чемпионате Европы-2024 в беге на 100 метров с барьерами заняла Дитаджи Камбунджи из Швейцарии — 12,40. Третьей стала полька Пия Скрыжовска (12,42).

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит с 7 по 12 июня на Олимпийском стадионе в Риме.