Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара признался, что в детстве стал жертвой торговцев людьми

Олимпийский чемпион Мохаммед Фара заявил, что в девятилетнем возрасте его нелегально привезли в Великобританию и принуждали работать на чужую семью.

«Большинство людей знают меня под именем Мо Фара, но это не мое имя, это неправда. На самом деле я родился в Сомалиленде, на севере Сомали, и меня зовут Хуссейн Абди Кахин. Хотя в прошлом я и говорил обратное, мои родители никогда не жили в Соединенном Королевстве. Когда мне было четыре года, мой отец погиб во время гражданской войны, нашу семью разбросало по разным местам, меня разлучили с матерью и нелегально привезли в Соединенное Королевство под именем другого ребенка, которого звали Мохамед Фара», — цитирует Фару BBC.

Легкоатлет добавил, что в 1992 году неизвестная женщина привезла его в Лондон. Вместо обещаний, что он будет жить у родственников, он несколько лет присматривал за ее детьми и делал работу по дому.

39-летний Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотые медали в беге на 5 и 10 тысяч метров на Олимпиаде в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.