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Сегодня, 05:43

Савлуков: «Отношения у нас с тренером Клевцовым не только профессиональные, но и дружеские»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель забега на 400 метров в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков рассказал о работе с тренером Сергеем Клевцовым.

«Я не скрываю, что отношения у нас не только профессиональные, но и дружеские. Мне с Клевцовым классно, комфортно, так что для меня он лучший тренер. Люблю поспорить, чего-то не сделать и схалявить (смеется). Думаю, у каждого спортсмена есть какая-то нелюбимая работа на тренировках, от которой он с радостью отлынивает. Для меня это бег на 450 метров. Кто знает, тот поймет. Тут 400 сложно дается, а это еще 50 метров сверху. И надо не один раз пробежать. Я это очень тяжело переношу», — добавил Савлуков.

В 2022 году Савлуков не проиграл ни одного старта. В 2023 году спортсмен принял участие в двух соревнованиях.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1160175-savlukov-trener-klevcov-rabota-ocenka
легкая атлетика
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